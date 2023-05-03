联合国：童婚现象虽有改善但仍需努力

（法新社纽约3日电） 童婚问题在南亚，特别是印度非常严重。联合国儿童基金会（UNICEF）今天表示，童婚现象正在减少，但减少速度过缓以致未来300年仍将有此问题；此外，受疫情、全球冲突和气候变化影响，童婚下降趋势可能出现反转。

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联合国儿童基金会发表了一份报告，报告主要作者卡帕（Claudia Cappa）表示：「我们在放弃童婚习俗方面确有进展，特别是在过去10年。不幸的是，此一进展仍不足够。」

联合国儿童基金会估计，如今有6.4亿名女孩和妇女在18岁以下就已结婚。目前，估计每年有1200万女孩成为儿童新娘。

过去25年，童婚现象持续减缓：1997年，20至24岁的年轻女性有25%是在18岁前结婚。2012年，这个数字下降到23%；而在2022年，此数字已降至19%。

尽管如此，联合国儿童基金会的报告指出，此数字代表到了2030年，预料约900万名女孩嫁出去。

卡帕警告：「按照目前速度，可能需要等300年才能消弭童婚现象。」这些婚姻大多数涉及12至17岁的女孩。

童婚问题虽有进展但相当脆弱，联合国儿童基金会担心Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情、全球冲突和气候变化影响日益加剧，恐将抹煞这得之不易的成果。

联合国儿童基金会表示，仅Covid-19一项因素，就可能导致2020至2030年间，出现额外的1000万件未成年婚姻。

联合国儿童基金会负责人罗素（Catherine Russell） 在一份声明中说：「世界被重重危机吞没，这些危机正粉碎弱势儿童的希望和梦想，尤其是本应成为学生，而不是新娘的女孩。」

在这样的危机下，家庭认为被迫将小孩嫁出去是一种安全手段。

报告指出，「虽然童婚明显侵犯儿童权利，但它常被家庭视为对女孩的『保护』措施，提供经济、社会，甚至人身保护。」

这也是家里少张嘴吃饭的一种方式。

从地理上看，南亚是女童结婚率下降的主要驱力。然而，南亚今天仍占6.4亿童婚妇女约45%，仅印度就占了1/3。

联合国儿童基金会特别关注撒哈拉以南的非洲状况，这个地区的童婚现象似乎正逆势成长。

报告表示，「那里的女孩现正经历世上最高的童婚风险，1/3的女孩在18岁之前结婚。」预计到了2030年，当地的儿童新娘数量将增加10%。

© 2023 AFP