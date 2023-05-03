肯亚邪教害百命 验尸证实部分遭谋杀

（法新社肯亚蒙巴萨3日电） 肯亚发生邪教煽惑信徒饿死见耶稣的害命事件，当局对数十具挖出的遗体进行验尸发现，部分死者遭勒毙、殴打或窒息而死。

广告 继续浏览后续

滨临印度洋的肯亚城镇马林迪（Malindi）上月发现集体墓穴，震惊这个基督徒占多数且信教虔诚的国家，109名受害者中，超过半数是儿童。自封牧师的玛肯西（Paul Nthenge Mackenzie）被控煽惑信众藉由饿死「和耶稣相见」。

专家继1日对10具遗体进行尸检后，昨天再对30名受害者的遗体验尸，肯亚首席政府病理学家欧杜尔（Johansen Oduor）表示，饿死显然是主要死因，但部分受害者似乎遭到谋杀。

欧杜尔说，全部40具尸体中，4具有窒息迹象，其中2具是童尸。

欧杜尔昨天深夜告诉媒体，第3具童尸头部似乎遭到钝物重击。

第4具童尸则是窒息而死，他说：「我们可以清楚看到某人的勒痕，颈部骨头断裂。」

「我们确定这名儿童遭勒毙。」

这40具尸体中包括至少16名成人和18名孩童。此外，由于遗骸严重腐烂，有6具遗体的年龄无法判定。

欧杜尔说：「大多数受害者是饿死，我们（昨天）验尸的尸体中20具有饿死的特徵。」

玛肯西预计5日在肯亚第二大城蒙巴萨（Mombasa）出庭，警方声请羁押他90天，以便对这起被称为「沙卡赫拉森林大屠杀」（Shakahola forest massacre）的邪教害命事件进行调查。

玛肯西和其他17名犯嫌将面临恐怖主义罪名等指控。法新社看到的法庭文件显示，玛肯西被控谋杀、绑架、虐待儿童等罪名。

另一名富裕又高调的电视福音传道人奥德罗（Ezekiel Odero）也面临和同起案件有关的指控，4日将出庭。

奥德罗涉嫌犯下谋杀、协助自杀、绑架、使他人激进化、违反人道罪、虐待儿童、诈欺和洗钱等罪名。

检方表示，有可信消息指沙卡赫拉森林挖出的遗体，跟奥德罗所属「新生命祈祷教会」（New Life Prayer Centre and Church）几名「无辜和脆弱信众」之死有关。

曾任计程车司机却摇身一变自封牧师的玛肯西有激进行为的前科，之前还有多案在身，他如何能躲过执法部门，引发各界质疑。

这起骇人听闻的邪教事件也让肯亚总统鲁托（William Ruto）誓言将介入国内的本土宗教运动，并聚焦过去对涉足犯罪的无良教会和邪教的监管不力进行改善。

© 2023 AFP