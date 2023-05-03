英王加冕典礼即将登场 民众迫不及待沿街卡位

（法新社伦敦2日电） 英国国王查尔斯三世（King Charles III）的加冕典礼即将于6日举行，王室超级粉丝们铁了心于接下来几天沿着伦敦林荫大道（The Mall）扎营，确保自己抢到前排位置。

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林荫大道是一条通往白金汉宫（Buckingham Palace）的马路，史考特（Marie Scott）是最早在这里「卡位」的民众之一。她说：「这是历史的一刻。我们很幸运能经历一场加冕典礼。」

52岁的史考特从2011年威廉王子（Prince William）与凯特（Kate）的「威凯」世纪大婚起就开始参加王室活动，她说，现场观礼和在家看电视感受大不同。

她帮着一个稍后才会加入卡位阵营的朋友架设帐篷时，告诉法新社说，现场观礼时「你可以自己的双眼看着他们，并完整感受身旁的气氛」。

另外，63岁的佛斯特（Carol Foster）则早在上个月27日就已经开始抢位，她说：「我们希望抢到好位置，到时候人应该会很多。这是千载难逢的大事。」

这场继1953年之后的首场加冕典礼，同时吸引了海外民众的关注，80岁、有着英国血统的美国民众摩尔（Thomas Moore）就是一例，他即将偕妻从犹他州盐湖城（Salt Lake City）附近的住家前往英国看热闹。

他说：「这是非常特殊的场合，这会留在你血液之中。」

© 2023 AFP