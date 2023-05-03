银行业疑虑再起 联准会料再度升息

（法新社华盛顿3日电） 外界普遍预期美国联邦准备理事会今天将会第10度调升基本放款利率，而这可能是本轮升息循环最后一次升息。联准会希望在平抑通货膨胀之际，也防止对银行业再起的疑虑蔓延。

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联邦准备理事会（Fed）去年3月启动积极升息循环，为了帮助抑制高通膨而连续9度快速升息。尽管如此，通膨率仍顽强地高于联准会设定的2%长期目标。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在3月货币决策会议后记者会中表示：「要让通膨降到2%还有很长的路要走，而这段路很可能崎岖不平。」

外界普遍预期联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）今天将会调升基准利率1码，分析师和交易商反而密切关注联准会对利率的前瞻性指引是否有所调整。

包括高盛集团（Goldman Sachs）首席美国经济学家梅里克（David Mericle）在内的分析师预测，联准会将会暗示6月起暂缓升息。德意志银行（Deutsche Bank）经济学家则认为，由于通膨「居高不下」，联准会仍「倾向于紧缩」。

在相对平静些许时日后，银行业本周再陷乱流。

第一共和银行（First Republic Bank）周末倒闭，为美国史上第2大商业银行倒闭案。

其他地区性银行股昨天压力再现，由于升息对其财务健全性的冲击再度引发疑虑，有些银行股价暴跌幅度高达25%。

尽管昨天��场动荡，期货交易商仍认为，联准会今天坚守立场升息1码的机会超过85%，这将使得基本放款利率来到5%到5.25%之间。

© 2023 AFP