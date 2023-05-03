RSF2023世界新闻自由指数 挪威第一北韩敬陪末座

（法新社巴黎3日电） 无国界记者组织（RSF）今天发布2023年「世界新闻自由指数」，挪威和北韩依然分居最优与最劣。

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在这份最新排名中，除了北韩之外，新闻自由表现最差的国家是中国与越南，中国成为「世界上最大的记者监禁国度」，越南「几乎完成对独立记者和评论员的追捕」。

根据这项在世界新闻自由日（5月3日）发布的年度报告，中国排名倒数第2。台湾从去年的38名进步至35名，领先南韩和日本。

无国界记者组织在报告中指出，台湾基本上尊重新闻自由，但记者们受制于一个以煽情与利益为主导的政治两极化媒体环境。

根据无国界记者组织的年度排名，在全球180个国家与地区的其中70%，记者工作环境被评为「糟糕」（bad），只有8个国家被评为「良好」（good）。

法新社报导，无国界记者组织今年将焦点放在无数形式的虚假讯息上，这些错误讯息正「淹没」值得信赖的新闻，而人工智慧的快速发展使此一问题更加复杂。

无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）向法新社表示：「科技巨头默许制造、传播和放大虚假讯息。」

德洛瓦并说，「可靠的讯息被大量虚假讯息淹没」，「 我们愈来愈无法分辨真实与人造、真与假之间的差别。」

德洛瓦说，在2022年底收购推特（Twitter）的马斯克（Elon Musk）即是一个典型的例子。无国界记者组织在报告中批评推特的新付费认证系统，称马斯克正将「一种武断、基于付费的讯息取径推向极端」。

无国界记者组织也说，传统形式的政治干预也在许多国家日益壮大。 无国界记者组织指出，大约2/3的国家的政治人物「经常或系统地制造大规模虚假讯息或参与宣传活动」，俄罗斯、印度和中国尤其严重。

印度新闻自由在「与总理莫迪（Narendra Modi）关系密切的巨头接管媒体」后，评价从「有问题」（problematic）跌至「非常糟糕」（very bad）。另外，土耳其5月14日即将举行总统和国会大选，选前也加强了对记者的迫害。

美国在排名中下降3名跌至第45名，部分原因是记者的人身安全恶化。

跌幅最大的国家如下：秘鲁下降33个名次爆跌至第110名；塞内加尔，下降31个名次跌至第104名；海地，下降29个名次跌至第99名。

新闻自由度提升最多的国家是巴西，由于极右翼的总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）下台，巴西的排名有了显着提升，前进18个名次上升至第92名。

无国界记者组织表示，中东和北非仍是记者工作最危险的区域，欧洲仍是最安全的地方，尽管德国因记者遇袭事件排名下降了5个名次。

© 2023 AFP