亚特兰大医院爆枪击1死4伤 枪手落网

（法新社亚特兰大3日电） 一名枪手今天在美国亚特兰大市中心一座医疗大楼开枪，酿成1死4伤，接着劫车逃离现场，当局随后表示，警方已逮捕这名涉案男子。

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枪手是24岁的前海岸防卫队队员派特森（Deion Patterson），警方稍早说他是「携带武器的危险分子」。当局表示，这起枪击案发生于美东时间中午12时30分，地点在北边医院（Northside Hospital），数小时后，派特森在亚特兰大北部郊区柯布郡（Cobb County）被捕。

柯布郡警察局在推特（Twitter）宣布枪手落网的消息，但未立即提供相关细节。

柯布郡警方稍早表示，案发后不久，一处停车场附近的监视摄影机捕捉到派特森的最后身影，被劫持车辆随后也在此处寻回。

这起枪击案的5名受害者皆为女性。亚特兰大警察局长席尔鲍姆（Darin Schierbaum）召开记者会说，根据目前调查，现在要说她们是否被蓄意针对，或她们是病人还是医院员工还为时过早。

席尔鲍姆说，派特森和他的母亲一起抵达北边医院，在等待区候诊时突然「情绪失控」。派特森的母亲并未受伤，正在配合警方调查。

美国海岸防卫队表示，派特森是在2018年7月加入海岸防卫队，今年1月才退役。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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