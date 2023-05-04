卢安达豪雨成灾 至少130人丧命77人受伤

（法新社鲁巴武4日电） 卢安达境内近日下起大雨引发洪水和土石流灾情，造成数千人无家可归，罹难人数今天增至130人，此外还有超过5000栋民房被毁。

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卢安达降下豪雨引发致命天灾，受灾户准备埋葬已故亲友之际，政府当局正统计相关灾损。 泥泞河流冲毁了卢安达国内多个地区的房屋和基础设施，还造成道路中断，特别是接壤基伍湖（Lake Kivu）的西部省（Western Province），据报当地灾情最为严重。

受灾最严重的卡龙吉（Karongi）地区，罹难者家属告诉法新社，「大雨期间，我发现我的孩子被埋在岩石和砖块下，后来他在医院去世了」。

「这对我们家来说是毁灭性打击。我的另一个孩子头部也受重伤，我祈祷他能活下来。」

在另一个重灾区鲁巴武（Rubavu），幸存者一边庆幸自己能活下来，一边评估并因应灾害造成的损坏规模。

当地一名女子半夜冲出家门，因为邻居警告她，泛滥的河水可能冲走她家。

她说：「我们的房子以及所有东西，都付诸流水了。」

卢安达政府正向重灾区运送急难物资，幸存的民众只能栖身在帐篷内避难。

由于担心发生进一步的土石流和洪患，当局建议他们继续待在紧急避难处，直到雨停为止。

政府副发言人穆库拉林达（Alain Mukuralinda）告诉法新社，「目前死亡数为130人，我们还不知道无家可归者的总人数，目前仍在统计中。但我们知道，有5100多间房屋被毁，都是有人居住的民房。」

根据政府统计资料，另有2500间房屋部分毁损。

穆库拉林达指出，除了罹难者，还有77人受伤，其中36人伤势严重，仍在医院接受治疗。

卢安达总理恩吉伦特（Edouard Ngirente）今天预计视察受灾最严重的国内地区。

针对在天灾中丧生的每一位罹难者，政府将向其家庭提供10万卢安达法郎（约新台币3000元）慰问金。

© 2023 AFP