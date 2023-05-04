控遭恐吓 加拿大议员要求政府驱逐中国外交官

（法新社渥太华3日电） 加拿大保守党国会议员庄文浩（Michael Chong）今天要求渥太华驱逐1名中国外交官，指控这名外交官因庄文浩批评北京，而试图恐吓他及在香港的家人。

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法新社报导，庄文浩获得反对党议员相挺，在总理杜鲁道（Justin Trudeau）处于劣势的国会激烈交锋中，这些反对党议员要求政府拿出行动。

「环球邮报」（The Globe and Mail）本周报导称渥太华当局对北京干涉加拿大事务视而不见后，反对党涌现抗议声浪。

「环球邮报」引述机密文件和匿名安全消息来源报导，由于庄文浩在2021年2月投票支持谴责北京对待新疆维吾尔人之举构成种族灭绝的动议，中国情报机构计划制裁他和他的亲戚。

报导引用加拿大安全情报局（CSIS）机密文件指出，这「几乎可以断定是想藉此杀鸡儆猴，阻止其他人采取反中立场」。

1名中国驻多伦多领事馆的外交官员据传牵涉其中。

庄文浩在加拿大安全情报局简报后告诉记者：「此人须立即被宣布为不受欢迎人士。」

杜鲁道稍早表示，加拿大安全情报局2年前隐瞒中国对庄文浩威胁的资讯。

他解释：「加拿大安全情报局当时决定毋须升高关切等级，因为相关情节还不够重大。」

他说：「我们非常、非常明白地告诉加拿大安全情报局和我国所有情报官员，今后若有特别谈及任何议员，尤其是有关他们家人的顾虑出现时，就须升高等级。」

中国试图左右加拿大2019年和2021年大选结果的消息遭披露后，杜鲁道面临对北京采取强硬态度的压力愈来愈大。

北京否认上述指控，但这些指控已成为加拿大国会委员会听证会及加拿大选务机构调查的焦点。

此外，加拿大联邦警察也解散了几个散布于国内的非法中国「警察站」，这些机构据称是为了骚扰中国侨民而设立。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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