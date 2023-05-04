极右团体「骄傲男孩」4人共谋暴乱罪成

（法新社华盛顿4日电） 极右派团体「骄傲男孩」（Proud Boys）的4名成员因涉及2021年1月6日美国前总统川普（Donald Trump）的支持者攻击国会大厦事件，今天被判犯下共谋暴乱罪。

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华府陪审团历经3个多月审理后，认定39岁的泰瑞欧（Enrique Tarrio）等4人有罪。泰瑞欧曾是这个新法西斯主义组织的「全国主席」。

其余3人为泰瑞欧的党羽：39岁的毕格斯（Joseph Biggs）、32岁的诺狄恩（Ethan Nordean）和37岁的芮尔（Zachary Rehl）。共谋暴乱罪最高可处20年徒刑。

另一名骄傲男孩成员佩佐拉（Dominic Pezzola）在这项指控获判无罪。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）告诉记者：「1月6日案发后，我承诺司法部会尽己所能来追究相关人士责任，这场令人发指的攻击试图颠覆我国民主的基石，亦即把权力和平转移给新的民选政府。」

「今天的判决表明，司法部会尽一切力量来捍卫美国的人民和民主。」

事发当天泰瑞欧并不在华府，但他被控指挥闯入国会大厦，试图阻止国会认证民主党的拜登（Joe Biden）选赢川普。

上述5名被告也被判犯下数条刑罚较轻的罪名，包括妨碍国会程序、妨碍执法、破坏政府财产等。

45岁的佩佐拉也被判盗窃美国财产有罪。从广为流传的事发影像中可以看到，佩佐拉当天使用偷来的警用防暴盾牌来打破国会大厦窗户。

© 2023 AFP