法部长批义总理没能力解决移民 义外长取消访法

（法新社巴黎4日电） 法国内政部长达马南今天接受媒体访问时表示，义大利总理梅洛尼「没有能力解决」义大利面临的「移民问题」。义大利外交部长塔加尼随后愤而取消今天的访问法国行程。

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法新社报导，达马南（Gerald Darmanin）接受法国RMC电台访问时说，义大利面临「非常严重的移民危机」。他并把梅洛尼（Giorgia Meloni）与法国极右派领袖雷朋（Marine Le Pen）相提并论。

达马南表示：「梅洛尼女士这位由雷朋女士的同类选出的极右派政府领导人，却没有能力解决她赖以当选的移民问题。」

针对法国东南部与义大利接壤地区移民情况，达马南回答说，当地「涌入大量移民，尤其是儿童」。

义大利外长塔加尼（Antonio Tajani）原定今天前往巴黎与法国外长柯隆纳（Catherine Colonna） 会谈。但在达马南的发言传出后，塔加尼宣布取消行程。

他在社群媒体推特（Twitter）发文表示：「我将不会前往巴黎与柯隆纳部长进行原定会面。」他还说，达马南的发言是「对（梅洛尼）政府及义大利的侮辱，令人无法接受」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）领导的中间派政府近几年数度与义大利极右派内阁在移民问题上起冲突。最近一例是去年11月梅洛尼拒绝让一艘载有230位移民的人道救援船停靠义大利。

这艘船最后获准停靠法国，但当时巴黎谴责罗马的行为「令人无法接受」，并暂停从义大利接收3500位移民的计画。

不过，此后义法两国关系改善。马克宏与梅洛尼今年3月还在布鲁塞尔碰面会谈。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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