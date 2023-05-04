泽伦斯基访国际刑事法院 俄称炼油厂遭无人机攻击

（法新社基辅4日电） 基辅和莫斯科今天都通报无人机攻击事件，其中2起在俄罗斯炼油厂引发火灾。与此同时，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）正访问荷兰海牙，以争取更多支持。

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法新社报导，莫斯科指控基辅对克里姆林宫发动无人机攻击的隔日，泽伦斯基前往海牙（Hague），会见国际刑事法院（International Criminal Court）高阶官员。今年3月，该院以俄罗斯非法将乌克兰儿童带出境为由，对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）发布逮捕令。

泽伦斯基将与荷兰总理吕特（Mark Rutte）和国防部长欧龙仁（Kajsa Ollongren）会面，并发表题为「乌克兰没有正义就没有和平」的演说。

一名法新社记者看到泽伦斯基在严密安保措施下抵达国际刑事法院，法院前飘扬着乌克兰国旗。

另一方面，俄罗斯今天表示，克拉斯诺达边疆地区（Krasnodar Krai）南部伊利斯基村（Ilsky）发生无人机攻击事件，在一座炼油厂引发火灾。

克拉斯诺达边疆地区区长康卓叶夫（Veniamin Kondratyev）表示，火灾被限制在400平方公尺的区域内，此后迅速被紧急服务单位扑灭。

不久后，与乌克兰接壤的俄罗斯罗斯托夫（Rostov）地区首长表示，一架无人机攻击了基谢廖夫卡村（Kiselevka）附近的一座炼油厂，并引发爆炸和火灾。

昨天，在俄罗斯捷姆留克区（Temryuksky）的渥尔纳村（Volna），一座装有石油产品的储油槽起火。俄方官员也将这起火灾归咎于乌克兰无人机。

© 2023 AFP