犹他州新法色情网站须年龄验证 Pornhub锁IP反制

（法新社华盛顿3日电） 美国西部犹他州今天出现民众搜寻虚拟私人网路（VPN）激增的情形，主要是因为大型色情网站Pornhub抗议犹他州新的年龄验证法规上路，而阻挡当地访客使用。

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犹他州新法要求使用者拿出政府发的身份证明去验证年龄才能进入色情网站，设于卢森堡、拥有Pornhub的私人公司MindGeek为了抗议这项法律，昨天禁止犹他州访客进入Pornhub网站。

Pornhub和MindGeek所拥有的其他成人网站，在本周开始阻挡使用犹他州IP位址的访客。

谷歌（Google）数据显示，犹他州民众搜寻使用VPN上网的情形激增，成为新法生效数小时后当地最为普遍的搜寻项目。

在捍卫Pornhub决定的影片中，成人片女星德维利（Cherie DeVille）表示，「每次要造访成人平台就得提供身份证明，并非保护我们使用者的最有效解决方案」。

她还说，事实上「这会让孩童和你的隐私处于危险」。

Pornhub正转为推广一种「基于设备的验证」方式，用户使用这种方法可以透过智慧手机、电脑和平板装置来保证他们的年龄合乎法规。

犹他州2016年称色情片是一种公卫危机，并于今年2月提出这项年龄验证法规，让观看色情片如同购买菸酒一样，都需要受到限制。

犹他州3月也通过另一项法规，要求孩童需要父母同意才能使用TikTok和Instagram等社群媒体平台。

© 2023 AFP