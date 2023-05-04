英王查尔斯加冕在即 原民要求为殖民黑历史道歉

（法新社雪梨4日电） 多个来自往昔英国殖民地的原民领袖，今天敦促英王查尔斯三世（King Charles III）迅速为王室所犯下「数世纪的种族主义」和「种族灭绝的遗毒」道歉。

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来自12个大英国协成员国的原民代表在一封措词强硬、可能破坏查尔斯三世周末加冕仪式准备工作的信函中，也要求经济赔偿，并归还偷走的文化珍宝。

这封信是由澳洲原民领袖，及遭到英国殖民者掠夺奴隶的几个加勒比海国家原民领袖共同连署。英国殖民者当年在澳洲屠杀原住民，将他们赶出家园。

原民领袖表示，他们联合起来，要帮助同胞「从数世纪的种族主义、压迫、殖民主义和奴隶制中走出来」。

随着君主制正面临其与奴隶贸易及大英帝国的暴力遗毒关联的清算，查尔斯三世近年来扩大与原民领袖接触。

尽管查尔斯三世已承认王室必须对「形塑我国过去的错误认错」，这封信仍请求查尔斯三世进一步提出正式的王室道歉。

澳洲联邦议会首位原民女议员、前奥运选手佩里斯（Nova Peris）也是这封信函的署名领袖之一。

坚定批评澳洲与英国王室关系的佩里斯表示，现在是时候承认殖民化「恐怖又深远的影响」，以及许多原民同胞感受到的「种族灭绝的遗毒」。

她说：「在加冕周期间就殖民化背后真相加以讨论并教育人们，对我们来说至关重要。对话始于倾听。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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