土耳其大选将登场 艾尔段批LGBTQ巩固保守选民

（法新社伊斯坦堡4日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天抨击国内同性恋、双性恋、跨性别和酷儿（LGBTQ）群体，试图在竞争激烈的5月14日总统暨国会大选之前拉拢他的保守派选民。

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艾尔段是土耳其在位时间最长的领导人，他上周因身体抱恙，3天未现身造势，一恢复公开活动就全力投入选战。

这次大选是鄂图曼帝国瓦解以来最重要的土耳其选举之一。民调结果显示，69岁的艾尔段与左翼的共和人民党（CHP）党魁基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）支持率不相上下。

土耳其正处于严重经济危机，且民意对今年2月强震的政府因应作为深感不满，这些因素都有碍于艾尔段的选情。那场发生在土耳其东南部的强震规模达7.8，有超过5万人罹难。

艾尔段今天像往常一样抨击西方国家，并批评反对派对于LGBTQ及女权等自由派理念的支持。

他在黑海海滨城市吉雷松（Giresun）一场造势活动上说：「我们反对LGBT。家庭对我们来说很神圣，有稳固的家庭才有强大的国家。不管他们做什么，我们只要有真主就好。」

土耳其流行乐明星居尔仙（Gulsen）曾在舞台上拿宗教学校开玩笑，昨天被法院判处缓刑10个月。艾尔段本人曾就读宗教学校。

居尔仙向来也直言力挺LGBTQ族群的权利。拥有8500万人口的土耳其虽是世俗国家，但民众大多是穆斯林，日常生活深受伊斯兰教信仰影响。

基里达欧鲁和他的6党联盟竭力避免与艾尔段打起口水战，他们希望把焦点放在自己想传达的讯息上，例如在文化和宗教团体多不胜数的土耳其致力弭平社会分歧。

74岁的基里达欧鲁也矢言恢复经济秩序，并争取西方投资人的资金回到土耳其。在艾尔段执政后半期，有些西方投资人陆续撤资。

基里达欧鲁的政见还包括废除社群媒体限制，并撤销一项极具争议的法律。依据这条法律，「侮辱总统」是违法行径，每年都有数以千计民众因此被起诉，其中许多是爱用社群媒体的青少年。

基里达欧鲁在一场造势活动说：「年轻人，我保证，一旦我当上总统，你们就可以自由地批评我。」

土耳其先前还沉浸在悼念震灾罹难者的氛围中，艾尔段选战进行地较为低调，但随着投票日逼近，他的用字遣词也愈来愈激昂。

美国华府智库「中东研究所」（Middle East Institute）土耳其计画主任托尔（Gonul Tol）告诉法新社：「他再次试图挑起永无止尽的文化论战，以团结他身后的大批民众。」

托尔还说：「他在清真寺造势，诬指反对派会裁撤宗教事务局（Diyanet），同时排斥LGBTQ族群，说他们被『病毒』和『变态』污染。」

土耳其社会已经变得非常两极化，因此投票率将是这次大选的关键因素之一。分析家认为，艾尔段统治土耳其已经20年，如今只有少数选民尚未决定是否投票给他。

© 2023 AFP