已故女星嘉莉费雪好莱坞大道摘星

（法新社洛杉矶5日电） 5月4日是一年一度非官方「星际大战日」，对好莱坞粉丝来说苦乐参半。饰演莉亚公主的已故女星嘉莉费雪2016年辞世，享年60岁，今天由女儿在好莱坞星光大道接受追赠的星星。

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「星际大战」（Star Wars）中的机器人R2-D2、C-3PO以及一对帝国风暴兵（Stormtrooper）和一大群粉丝一起参加摘星仪式，演员马克汉米尔（Mark Hamill）、导演J.J.亚伯拉罕（J.J. Abrams）和卢卡斯影业（Lucasfilm）老板甘乃迪（Kathleen Kennedy）也共襄盛举。

在「星际大战」系列电影中扮演莉亚公主（Princess Leia）哥哥路克天行者（Luke Skywalker）的男星马克汉米尔说：「很难过她今天没与我们同在，不然就完美了，但她不会希望我们难过。她希望我们玩得开心，她希望我们笑开怀。」

嘉莉费雪的女儿、演员比莉卢德（Billie Lourd）代表母亲出席仪式，并在好莱坞星光大道（Hollywood Walk of Fame）上接受第2754颗星。

看到母亲在「星际大战」扮演莉亚公主，改变比莉卢德对嘉莉费雪（Carrie Fisher）的看法。

比莉卢德说：「我那时意识到，莉亚公主不仅仅是一个角色。她是一种感觉、她是力量、她是优雅、她是智慧、她是最好的女性气质，她知道自己想要什么，并且得到它。」

星战迷把电影台词「愿原力与你同在」（May the Force Be with You）里的May翻译成5月，Force则取Fourth（4日）的谐音，将每年的5月4日订为「星际大战日」。

© 2023 AFP