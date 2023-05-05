火峰火山喷发 瓜地马拉当局疏散逾1000人

（法新社瓜地马拉市4日电） 中美洲最活跃火山「火峰」（Fuego）今天喷发，喷出的浓厚火山灰云笼罩在瓜地马拉首都附近的城镇和农场上空。当局已疏散1000多人，并关闭通往世界遗产安地卡的一条路。

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瓜国民防官员柯西奥（Oscar Cossio）表示，火山脚下附近5个社区的1054位民众已经疏散撤离，并迁到体育馆避难，之后经全面估算，撤离人数可能会攀升。

瓜地马拉紧急事务处理署（Conred）指出，这座名为「火峰」的火山正喷出火山碎屑流，并「以极快速度沿着火山体侧面流了下来 」。火山碎屑流是由气体、火山灰和岩石碎片所组成的高温混合物。

火峰喷出的火山灰柱高达海拔6000多公尺。紧急事务处理署说，火山灰落在火山西边和西南边，距离东北方的首都瓜地马拉市（Guatemala City）大约35公里。

当局警告，随着「高量」喷出情况持续，火山灰喷发量可能还会增加，而且根据降雨预报，这可能形成泥石流。

紧急事务处理署官员贾西亚（Rodolfo Garcia）估计，火山灰落下的区域内约住有13万人口。

他还说，已在附近4个城镇设立13个紧急避难所，能收容7600人。

当局选择关闭火山坡上的RN-14道路，这条路线连结了数个城镇和殖民时代城市安地卡（Antigua）。安地卡是瓜国主要旅游景点，也被列为联合国教科文组织（UNESCO）的世界遗产。

海拔3763公尺的「火峰」火山，平均每4到5年喷发1次。

2018年火峰喷发，熔岩流沿着火山侧边倾泻而下，摧毁了圣米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes），造成215人丧生，约有相同人数失踪。

© 2023 AFP