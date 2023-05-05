纽约非裔街友地铁遭白人男勒颈致死 引发示威抗议

（法新社纽约4日电） 纽约市一名据称患有精神疾病的非裔男子，1日在地铁车厢疑似骚扰其他乘客后，遭到一名白人男子勒颈致死，事发影片流出后引起群情激愤。纽约检方今天表示，正在调查这起事件。

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法新社报导，死亡的30岁男子名叫尼利（Jordan Neely），他无家可归，以经常在地铁车厢内表演模仿已故流行乐天王麦可杰克森（Michael Jackson）为人所知。事发时有人用摄影机将他遭到锁喉的过程拍了下来，这段影片激怒了人权运动人士和美国左派议员。

这起事件触碰到美国金融首都纽约的2项棘手议题：许多街友患有精神疾病，以及市民搭乘地铁时担忧自身安全。此外，事件牵涉的种族议题，也激起群众号召示威抗议。

纽约法医透过声明告诉法新社，尼利因颈部「受到压迫」而死亡，是死于「杀人致死」。

事发影片显示，尼利当时躺在地铁车厢地板上，一名男子从后方将他的脖子勒住。根据美国媒体报导，这名男子是一名24岁的美国海军陆战队员。

拍摄这段影片的独立记者瓦兹盖斯（Juan Alberto Vazquez）告诉法新社，尼利先开始对其他乘客大吼大叫，说他没有东西吃喝，之后这名男子将他压制住。

警方已经侦讯过这名男子，现在由检察官决定是否对他起诉。

根据媒体报导，尼利是一名街友，被逮捕过数十次。尼利的朋友告诉媒体，他有精神病史，母亲在他青少年时期遭到谋杀。

示威者预定今晚在纽约市布鲁克林区举行抗议活动，要求逮捕对尼利勒颈的男子。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2023 AFP