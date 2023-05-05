美官员警告 中国乐见美国会未达共识致债务违约

（法新社华盛顿4日电） 美国政府官员今天警告，强权对手中国「乐于」看到华府未能展延国债上限，致美国陷入债务违约的「混乱」状况。

广告 继续浏览后续

白宫管理及预算局（Office of Management and Budget）局长杨恩（Shalanda Young）告诉记者：「他们乐见美国系统出现混乱，喜欢见到我们无法从事基本工作。」

法新社报导，如何授权政府筹措更多债款，或者让美国面临破天荒的债务违约，想要对此达成一致共议，国会共和党和总统拜登所属民主党议员已没多少时间了。美债违约可能引发美国和世界严重经济动荡。

杨恩说，这「至少是这世界的一个考验。试问是民主制度仍然有效，还是中国的方法有效？」

稍早，美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）也警告，中国和俄罗斯想煽动让大家以为美国运作失调。

海恩斯告诉联邦参议院军事委员会：「总的来说，我认为俄罗斯和中国想透过讯息操作，让大家认为美国内部混乱、无法如民主国家般运作，以及出现相关的治理问题。」

海恩斯说，美债违约「几乎一定」会促使「全球对于美元价值、美国机构和领导阶层的不确定性」。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP