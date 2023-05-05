美情报总监：俄无力再发动强大攻势 恐采拖延战术

（法新社华盛顿4日电） 美国情报总监海恩斯（Avril Haines）今天表示，俄罗斯在乌克兰的军力已弱化至无力再发起重大攻势来推进，眼前重点就是加强控制占领区。 法新社报导，海恩斯表示随乌克兰准备在近期展开反攻之际，俄罗斯总统蒲亭仍很可能想拉长战线，拖到西方国家无力再援助基辅。

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海恩斯在参议院军事委员会的听证会中说：「眼下蒲亭野心可能已变小了，只想巩固对乌东与乌南占领地的控制，并确保乌克兰永远不会成为北约成员。」

但海恩斯也说，无论乌克兰反攻的结果是收复东、南部大部分失土还是僵局仍打不开，蒲亭都不太可能让步来推动和谈。

她说：「挑战在于即使蒲亭可能缩小短期内的野心，但俄罗斯今年内作出让步以推动和谈的可能性很小，除非俄国国内政情脆弱到让蒲亭改变想法。」

海恩斯还提到，乌克兰计划反攻期间获西方挹注武器、弹药供应和训练，反观俄军的弹药和人力已现「奇缺」。

海恩斯说：「即便乌克兰反攻行动未竟全功，俄罗斯今年内也不太可能有能力再发动重大攻势作战。」

她说，即使要维持最起码的攻势，蒲亭都得下令动员徵及兵力，也需从其他国家取得大量弹药供应，数量得多于伊朗所提供。

海恩斯说：「我们仍持续评估，蒲亭最可能的算计是时间对他有利，而延长战争可能是他所剩最佳方法，最终确保俄罗斯在乌克兰的战略利益。」

海恩斯说俄军损失已如此之大，以致军力「需要多年才能重建」。（译者：纪锦玲）

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