英国地方选举保守党挫败 苏纳克首场考验失利

（法新社伦敦5日电） 英国英格兰众多地区昨天举行地方选举，根据今天陆续出炉的结果，在这场英国首相苏纳克去年上台后面临的首次重大选举检验，英国执政党保守党遭遇令人关注的重大挫败。

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英格兰有230个区合计要选出8000多名区议会议员，计票工作得等今天稍晚才能完成。由于英国正处于数十年来最严重的生活成本危机，这场选举结果将可供一窥英国预计明年举行的国会大选各政党支持度。

截至当地时间今天上午7时40分（台北时间5日下午2时40分），已有60个区公告选举结果。苏纳克（Rishi Sunak）带领的保守党失去了209席议员，占保守党全部要守住席位的1/3。

最大在野党工党则增加了110席议员，并在英格兰西南部的普利茅斯（Plymouth）、东南部的麦德维（Medway）和中部的特伦特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）等价值连城的选区拿下议会控制权。

若这场选举最后结果呈现相同趋势，将会是中间偏右的保守党遭逢1990年代中期以来最大的地方选举挫败。当时工党在其后的国会大选取得压倒性胜利，将时任党魁布莱尔（Tony Blair）拱上首相大位。

工党已对现有结果沾沾自喜，认为趋势很明显。担任工党全国竞选协调员的国会议员马穆德（Shabana Mahmood）表示：「这样的结果对苏纳克来说是一场灾难，选民认为保守党执政失败而教训他。这些结果显示，我们势将出现一个工党的多数政府。」

英国副交通大臣梅里曼（Huw Merriman）则将自家保守党难看的选举结果，归咎于去年在短短数周内接连换下2位党魁暨首相强生（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）的混乱局面。

他告诉英国广播公司（BBC），地方选民「不断谈论有关几位前首相的旧闻」，但也对保守党现任领导人有正面看法。他强调，苏纳克的执政方向是正确的。

不过，工党的马穆德推断，工党在明年全国大选得票率将比保守党多出超过8个百分点，足以让工党党魁施凯尔（Keir Starmer）登上首相宝座。

目前在英国全国民调，工党支持率较保守党领先达2位数。工党也将这场地方选举定调为对「保守党13年执政失败」的公投。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

© 2023 AFP