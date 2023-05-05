防AI对社会构成危害 白宫称科技巨擘有道德责任

（法新社华盛顿4日电） 白宫今天跟美国人工智慧（AI）巨擘的执行长说，他们有「道德」责任保护社会免于陷入AI可能构成的危险。

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美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）召集谷歌（Google）、微软（Microsoft）、OpenAI与Anthropic的负责人，替AI带来的冲击制定策略。她担忧科技公司盲目地发展科技，可能会对社会构成严重危害。

贺锦丽告诉这些执行长，包括Google的皮查伊（Sundar Pichai）与微软的纳德拉（Satya Nadella），他们有「道德」责任保护社会免于陷入AI可能构成的危险。

贺锦丽在会后声明中说，企业「必须遵守现有法律保护美国人民」，并「确保他们产品的安全与可靠性。」

美国总统拜登短暂参与会议时也坚持这点，他跟齐聚一堂的执行长说：「你们当下所为，兼具庞大潜能与巨大危险。」

根据白宫稍晚发布的影片，拜登说：「我知道你们了解这点。我希望你们可以给我们指引，说明你们认为在促进科技发展的同时，保护社会最需要做哪些事。」

拜登已敦促国会通过法律，对AI产业设定更严格的限制，但由于美国政治分歧，这些努力没有多大机会取得进展。

由于缺乏规范的约束，矽谷可以自由地迅速推出新产品，各界担忧在政府亡羊补牢前，AI科技将对社会造成重大伤害。

OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）会议前向记者表示：「未雨绸缪是好事。这肯定将是一项挑战，但这是我觉得我们可以战胜的挑战。」

他的公司在微软挹注数以十亿美元计资金协助下，于5个月前领先群伦推出聊天机器人ChatGPT，让一般大众都能使用AI，引起全球轰动。

接着，微软马上整合AI聊天机器人的能力，让民众在Bing搜寻引擎等产品输入简短提示词，就能生成自然通顺的文字回覆。

尽管遭受外界批评并参与这场白宫会议，开发Windows的微软今天仍扩大开放民众使用这些生成式AI计画。

AI结合语音合成技术、深伪技术（deep-fake）影片以及令人信服的文字讯息，构成的风险包括可能用于诈骗。AI也威胁到白领阶级的工作，就目前来看，低技术的后勤工作尤其受到威胁。

白宫藉着今天的会议宣布采取新行动，以推动「美国在人工智慧上负责任的创新发展」，相关措施包括拨出1亿4000万美元扩大AI研究，并设置评估系统与科技巨擘合作「解决问题」。

© 2023 AFP