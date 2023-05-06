瓦格纳称将撤离巴赫姆特 要求车臣军队接手阵地

（法新社莫斯科6日电） 俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团今天宣布撤出乌东城市巴赫姆特的计画，并要求莫斯科允许将其在巴赫姆特的阵地移交给车臣领导人卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）。

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法新社报导，瓦格纳（Wagner Group）战士带头发动了俄罗斯对巴赫姆特（Bakhmut）长达数月的艰苦进攻，并几乎在俄乌战争中最长且最血腥的战斗中占领这座城市。与此同时，瓦格纳领袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）和俄军之间的矛盾也浮出水面。

瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）在发给俄国国防部长萧依古（Sergei Shoigu）的一封信中说，「我要求你在5月10日0时前发布作战命令，将瓦格纳部队在巴赫姆特及其周边地区的阵地转移给阿赫马特营（Akhmat battalion）的部队」。

阿赫马特营是指强人卡狄罗夫指挥下的部队。在过去15年里，卡狄罗夫一直统治车臣共和国。

在昨天一系列措辞严厉的影片中，普里格津批评萧依古和俄国参谋总长（Valery Gerasimov）应对乌克兰境内「数万」俄罗斯士兵的伤亡负责。 他说，「他们的不专业正毁掉成千上万俄罗斯人，这是不可原谅的。」

普里格津说，由于「弹药荒」，他的战士将被迫撤出，且俄国国防部自去年10月以来只交付了所需弹药的32%。

卡狄罗夫此后在Telegram发文称，他的部队已「准备好」朝巴赫姆特出发。

他说，「士兵们处于戒备状态，正在等待命令。」

© 2023 AFP