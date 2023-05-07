东协峰会本周登场 聚焦缅甸危机

（法新社新加坡7日电） 东南亚各国领袖本周将在印尼会谈，持续恶化的缅甸危机是会议重点，领袖们将再度呼吁缅甸结束不断升温的暴力情势。

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缅甸军方2021年2月发动政变推翻文人领袖翁山苏姬的政府后，国家陷入动荡。军政府血腥镇压异议人士，引发社会动荡和经济灾难。

东南亚国家协会（ASEAN，东协）一直试图推动2年前与缅甸达成的5点共识，但努力并无进展，缅甸军政府不顾国际谴责，拒绝与反抗者交涉。

这些反抗者包括被赶下台的国会议员、反政变组织「人民防卫部队」（People's Defence Forces），以及少数民族的武装团体。

上个月反抗军一处据点所在村庄遭遇空袭，据悉造成数十人死亡，引来全球谴责，缅甸军政府遭到加速孤立。

外交官员告诉法新社，5月9日至11日在印尼佛罗雷斯岛（Flores）举行的东协峰会，缅甸危机将是重要议题。

根据法新社读到的会后声明草稿，东协10国将再度「强烈谴责」缅军空袭，并要求立即停止暴力，「若要替缅甸找到永续和平的解决之道，这会是替全国全面对话创造有益环境的唯一方式」。

声明将由今年的主席国印尼发布。

缅甸依然是东协成员国，但因军政府未能实行和平计画，被禁止参与高层级峰会。

© 2023 AFP