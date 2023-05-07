印度东北部种族暴力事件增至54死

（法新社印度因帕尔7日电） 印度军方今天表示，据传酿成至少54死的东北部曼尼普尔省（Manipur）种族暴力事件，已促使大约2万3000人逃亡，不过昨夜并未传出新的「重大暴力情事」。

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曼尼普尔省一个部落团体上周游行抗议引发冲突，随后省内爆发骚动，暴徒纵火焚烧车辆和房舍，当局则施放催泪瓦斯。

军方已调派数以千计的军人前往这个毗邻缅甸的省分，下令遇「极端案例」可「当场开枪」，并实施宵禁和中断网路。

军方今天表示，昨夜并未传出重大暴力情事，主要冲突热点之一的朱拉昌德浦县（Churachandpur）上午7时至10时解除宵禁。

军方声明并提到，「过去24小时，陆军也透过空中监测、移动无人飞行载具（UAV）和重新部署陆军直升机，在因帕尔谷（Imphal Valley）内加强监控行动」，且目前为止已有2万3000名平民获救。

当局尚未公布官方死亡人数，但根据当地媒体，首府因帕尔与朱拉昌德浦县的医院停尸间合计收到54具遗体。

曼尼普尔省最大族群梅泰族（Meitei）有可能获得「表列部落」（Scheduled Tribes）地位，引发库基族（Kuki）等其他部落团体不满。这种旨在解决结构不公和歧视的地位，能让梅泰族获得特定公职和大学入学名额。

梅泰族和一些部落为此爆发冲突。

29岁的库基族人希姆特（L. Sanglun Simte）昨天起跟11名家人在因帕尔机场外扎营，他向法新社叙述暴力事件有多恐怖。他说：「我们为了身家安全逃难，情况不好，他们攻击我们库基族人。」

希姆特还说，他的一名49岁表亲4日惨遭暴徒杀害，房子还被放火烧掉。

印度东北部的动荡局势已有数十年历史，当地种族和分离主义团体试图争取更多自治权，甚至是脱离印度独立。曼尼普尔省自1950年代起至少已5万人遇害。

但随着许多团体与新德里政府达成协议，藉此获得更多权力，冲突逐年减弱。

© 2023 AFP