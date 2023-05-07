喀土穆一再遭遇空袭 苏丹交战双方拟沙国直接对话

（法新社喀土穆6日电） 随着苏丹战事进入第4周，首都喀土穆（Khartoum）今天遭遇多次空袭，而再短短几小时，对战各方即将于沙乌地阿拉伯举行首次举行直接对话。

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苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的部队，以及他的前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率领的「快速支援部队」（Rapid Support Forces, RSF）之间的战斗从4月15日爆发以来，已造成数百人丧生。

这场战事看到战机轰炸喀土穆的多个目标，也看到敌对双方的部队在这个有500万人居住的城市发生激烈肉搏战。两方虽多次达成停火协议，但没有一次获得遵守。

美国和沙乌地阿拉伯在联合声明中表示，苏丹政府军和RSF将于今天在沙国城市吉达（Jeddah）举行直接对话，并形容这场对话为「协商前谈话」。

声明说：「沙乌地阿拉伯和美国敦促双方以苏丹一国和人民利益为考量进行会谈，积极参与一个以停止战火、终止冲突为方向的会谈。」

沙国外交部长费瑟（Prince Faisal bin Farhan）证实苏丹对战双方「皆有代表现身」，但尚未立即说明会谈是否已经登场。

根据目击者说法，今天上午有多架战机轰炸喀土穆多处。通讯公司MTN表示，他们服务全面中断。

根据非政府组织「武装冲突地点和事件资料计画」（Armed Conflict Location and Event Data Project）数据，苏丹战事迄今造成至少700人丧生，数千人受伤、成千上万人境内流离失所或逃往邻国。

苏丹医师工会表示，479名死者为平民，另有2518平民受伤。

© 2023 AFP