好莱坞编剧罢工 片商称AI可写剧本无异火上加油

（法新社洛杉矶6日电） 好莱坞编剧本周因薪酬问题展开罢工，但Netflix和迪士尼等电影公司仍拒绝排除未来以人工智慧（AI）取代人类作家，让编剧更怒不可遏，也更加恐惧。

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美国剧作家协会（Writers Guild of America）与片商和串流业者长达一周的协商1日破裂后，剧作家协会要求签订具约束力的协议，来规范AI的使用。

根据提案，AI编写的任何内容都不能视为「文学」或「原始」材料，剧作家协会成员撰写的脚本也不能「用于训练AI」。

但根据剧作家协会的说法，片商「拒绝了我们的提案」，且仅提议一年开会一次「讨论科技的进步」。

剧作家协会谈判委员会成员艾瑞克海斯勒（Eric Heisserer）开玩笑说：「他们提案开会讨论如何利用科技来对付我们，还真好啊！」

他在Netflix好莱坞总部的罢工现场外表示：「艺术无法由机器创造，你会失去故事的内涵和灵魂…毕竟第一个字是『人工』。」

好莱坞高层本周的说法，对于平息编剧担忧毫无助益。

电影制片陶德李柏曼（Todd Lieberman）说：「未来3年你会看到AI编写的电影…而且还很不错。」福斯娱乐集团（Fox Entertainment Group）执行长韦德（Rob Wade）也说：「不只是剧本，剪接，所有东西…分镜，什么都有。」

片商表示，编剧其实不想全面禁止AI，而且似乎还想用AI来「作为创作过程的一部分」，只要不影响薪酬就好。

对Netflix「柏捷顿家族：名门韵事」（Bridgerton）39岁编剧科汉 (Leila Cohan) 而言，AI对编剧的唯一用处仅限于「繁杂的工作」，例如为角色取名字。

但她预期片商「可能会开始使用AI制作非常糟糕的初稿，然后聘请作家重写」。

「我认为这肯定会是非常可怕的可能性…我们现在要来解决这个问题非常明智。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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