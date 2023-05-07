岸田尹锡悦两个月将三度会面 日韩关系急速回温

（法新社东京7日电） 日本首相岸田文雄今天访韩，将跟韩国总统尹锡悦会谈，两人在短短两个月内三度会面，过去一度降到冰点的日韩关系正急速回温。

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日本经济新闻报导，岸田政府2021年10月上路时，日韩关系可说是「二次大战以来最糟」。

尹锡悦2022年5月上任后，逐渐推动两国领袖接触，例如同年6月尹锡悦跟岸田在西班牙短暂交谈、9月在纽约会谈、11月在柬埔寨举行正式会谈，日韩关系迎来转机。

尹锡悦政府今年3月公布「前徵用工」问题的解决方案后，获日本政府正面评价，进一步促成尹锡悦同月访日在东京跟岸田会谈，两人同意日韩关系迈向正常化。

3月会谈中，岸田跟尹锡悦也同意重启日韩中断已久的领袖互访「穿梭外交」，因此岸田今天访韩，是时隔12年再有日本首相为日韩领袖会谈专程访韩。

加上岸田已邀请尹锡悦参加5月19日起在日本广岛举行的七大工业国集团（G7）峰会，两人从3月起短短两个月内将三度会面。

而日趋严峻的安全保障环境，也加快日韩关系修复脚步。

北韩2022年试射的弹道飞弹数量创历史新高纪录、中国强化对台湾军事施压，以及俄罗斯侵略乌克兰，让在东亚地区提高吓阻力同时，同样身为美国盟国的日韩安全保障合作迎来重要局面。

© 2023 AFP