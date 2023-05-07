德州畅货中心枪击案含枪手至少9死

（法新社华盛顿6日电） 美国德州达拉斯（Dallas）郊区艾伦（Allen）有关当局表示，一名持枪歹徒今天在当地一间畅货中心大开杀戒，造成9人死亡，另外7人受伤，枪手随后遭警方击毙。

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艾伦消防队长包伊德（Jonathan Boyd）说：「（我们）在现场发现7名死者，9人送医…其中2人不治。」

艾伦市警察局首长哈维（Brian Harvey）在记者会上表示，枪手在艾伦名品畅货中心（Allen Premium Outlets）开枪，之后被警察击毙。当局认为枪手是单独犯案。

包伊德在同场新闻会上表示，消防队将至少9名枪伤伤者送往地区医院，其中两人不幸丧生。

在该地区经营16家医院的Medical City Healthcare在声明中说，其创伤中心正在治疗8名年龄从5岁到61岁不等的伤者。医院并未说明伤者的伤势。

电视空拍影像显示，枪案发生后，数百人冷静地走出这间位于达拉斯东北约40公里的畅货中心，许多人举起双手，数十名警察在一旁戒备。

德州州长艾波特（Greg Abbott）表示，这是一场「无法形容的悲剧」，州政府会提供地方当局可能需要的任何援助。

© 2023 AFP