德州美墨边城休旅车冲撞候车民众7死6伤

（法新社德州布朗斯维尔7日电） 美国德州最南部城市布朗斯维尔警方今天表示，一部休旅车冲撞在路边巴士站牌下等车民众，造成7人丧生、至少6人受伤，事发原因不明。

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布朗斯维尔（Brownsville）警方调查员桑多华（Martin Sandoval）表示，这起事件当地时间上午8时30分左右发生在这个边境城��一座移民庇护所附近的巴士站牌下。

庇护所主任马多纳多（Victor Maldonado）表示，位在庇护所对面的巴士停靠站没有标示、没摆长凳，等车民众沿着路边席地而坐。他表示，大部分受害者为委内瑞拉籍男性。

马多纳多说，经检视庇护所今天上午的监视器画面，「一台捷豹荒原路华（Jaguar Land Rover）休旅车从约100英尺远处闯红灯，压过坐在巴士站牌下的人」。

这间庇护所是布朗斯维尔��唯一提供过夜的庇护所，管理从联邦拘留获释的数以千计移民。

尽管庇所只能够收容250人，马多纳多表示，最近两个月以来，他们每天接收250到380人，不过其中许多人都在抵达当天离去。

近数周来，跨境情况有增加趋势，布朗斯维尔��为此宣布进入紧急状态，并且协调地方、州和联邦资源在执法和人道主义问题上作出回应。

肇事驾驶被路人逮着，交给后来抵达的警方，并且被控危险驾驶。

桑多华告诉美国广播公司（ABC）所属频道，当局已经展开调查，以认定事发原因为意外或蓄意。

© 2023 AFP