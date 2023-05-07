拜登与共和党领袖5/9协商 美债恐违约全球�v咧等

（法新社华盛顿6日电） 美国总统拜登（Joe Biden）与共和党领袖将于5月9日见面，就提高美债上限进行协商。华府权力人士喜欢比试胆量的同时，却让全世界胆颤心惊屏息以待。

广告 继续浏览后续

拜登、共和党籍联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）和联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）将在白宫举行会议，不仅启动一场关键性权力斗争，结果也会影响全球经济，更可能扰乱2024年美国总统选举大局。

眼前问题是提高债务上限，这是一个晦涩难解的预算程序，过去在国会几乎没什么争议就能通过。基本上，美国政府支出总是超过预算，但跟大多数国家不同的是， 美国政府还需要国会批准才能额外借款。

今年麦卡锡和他的共和党同僚已决定说不，除非民主党人首先同意全面削减预算，并承认共和党人所说的「拜登挥霍无度、不负责任」。

拜登指责共和党人挟经济作为要胁，他将与民主党籍的众议院少数党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）和参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）一同参加白宫会谈。

拜登坚持要像过去多年一样，首先提高债务上限，然后他才能与共和党人讨论预算削减，以降低数十年来所积累的债务。目前美国债务高达31兆美元，为世界各国最多。

关于何者先何者后的顺序争论，听起来很学术理论派，然而随着双方步步深入，以及最后期限逼近，这场争论变成了一场生死攸关的政治角力。

若美国国会未通过授权政府筹措更多借款，国库资金将用尽，并导致美债违约，如此一来全球将陷入恐慌。

利率飙升、股票抛售、国债评等下调，以及几乎确定的美国经济衰退等情节将逐步上演，而且美国地缘政治品牌的长期损害都还没算进去。

危机时刻何时到来？没人可确定。但根据美国财政部说法，国库最快可能在6月1日枯竭。

5月9日的白宫朝野协商，距离6月1日只有3个星期多。随时间流逝，双方鸿沟似乎无法弥合，拜登目前也没有要让步。

拜登说：「从来没有议员不投票提高债务上限…我要向国会领袖们重申，他们应该做过去国会都曾做过的事，亦即同意提高债务上限，避免美国债务违约。」

分析师表示，要避免立即性国债违约，有几个可能出路。例如双方可以将债务上限延后几周时间，同时继续谈判。

若一切方法都失败了，白宫不排除援引宪法权力、绕过国会，并单方面授权筹措更多借款，但这可能会在法庭上受到挑战。

拜登昨天晚间接受微软国家广播公司（MSNBC）专访，谈到引用宪法第14条修正案时说：「我还没要走到这一步。」

拜登政府警告，尽管全世界大部分地区都紧张关注，但有些国家却高兴地等着看好戏。

白宫管理及预算局（Office of Management and Budget）局长杨恩（Shalanda Young）表示，「他们乐见美国体制出现混乱，喜欢见到我们无法从事基本工作」，她指的是中国和俄罗斯。

© 2023 AFP