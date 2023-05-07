查尔斯三世加冕 加拿大同步欢庆

（法新社渥太华6日电） 加拿大达官显要和君主制支持者今天齐聚渥太华，以音乐和诗歌庆祝查尔斯三世加冕。这个大英国协（Commonwealth）国家还为查尔斯三世发行了新硬币和邮票。

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加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）前往英国伦敦出席加冕典礼，而在渥太华，近300位官员、军方领袖和其他人参加了在国会对面大厅举行的一小时仪式，仪式以21响礼炮结束。

在加拿大其他地区，一些人举办派对观看典礼，但多数人似乎兴趣缺缺。

渥太华一名示威者在街头高举呼吁加拿大废除君主制的标语，这与最近阿巴卡斯数据（Abacus Data）民调中2/3加拿大人的观点相呼应。

今天的仪式以阿冈奎（Algonquin）原住民杜蒙（Albert Dumont）的发言揭开序幕，他说，「新的黎明」，带来了「承诺加强君主政体与大英国协人民连结」的新国王。

接着原住民带来传统民谣表演，观众们随着节奏用脚打拍子，之后当局公布了有国王肖像和皇家标志的加拿大硬币与邮票。

出席的贵宾包括曾参与火星探测器任务的阿利贝（Farah Alibay）和诗人贝奈姆（Sabrina Benaim）。

政府间事务部长勒布朗（Dominic Leblanc）告诉法新社，查尔斯三世（Charles III）的价值观与多数加拿大人一致。

他说，查尔斯三世「几十年前就在谈论自然保育、濒危物种以及保护气候、历史建筑和全球遗产」。

勒布朗还告诉法新社，预计查尔斯三世将在未来几个月第19次访问加拿大。

他说，这将是查尔斯继续就与原住民和解进行对话的机会。查尔斯2022年5月上次访加时称此事「至关重要」。

原住民占加拿大3800万人口的5%。

至于加拿大君主制的未来，勒布朗说，君主制「一直是我们制度和认同不可或缺的一部分」，没有打算放弃。

© 2023 AFP