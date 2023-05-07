汽车爆炸逃死劫 挺战俄民族主义作家称不畏缩

（法新社莫斯科7日电） 昨天在汽车炸弹袭击中受伤的俄罗斯民族主义作家普里平今天坚称自己不会畏缩。他的朋友和助手在事件中死亡。自俄罗斯入侵乌克兰以来，已有两名支持战争人士命丧爆炸。

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普里平（Zakhar Prilepin）在事件后首度发声表示：「我告诉恶魔：没有人会被你吓到。上帝存在，我们会赢。」

普里平向昨天攻击发生时和他同行的舒宾（Alexander Shubin）致敬说：「担任我的守护天使8年，我亲爱的朋友已经离世。」

他并写道，于「爆炸发生之前5分钟」才刚让女儿下车。

俄罗斯将锁定这名47岁作家的爆炸归咎于乌克兰和美国。普里平狂热支持对乌克兰进行侵略。

普里平回忆自己曾经失去意识3分钟，然后才爬出车外寻求协助。

双腿都断了的普里平写道：「感谢为我祈祷的每个人，因为这种爆炸应该不可能生还。」

俄罗斯调查委员会（Russian Investigative Committee）公布的照片可以看到一部遭毁、翻覆的白色汽车。

普里平表示，两枚爆裂物中只有一枚引爆。

官员最初表示，爆炸造成驾驶丧生。但是普里平说，当时是他自己在开车。

自从俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰以来，已有两名挺战人士在爆炸中丧生。

俄罗斯极端民族主义理论家杜金（Alexander Dugin）的女儿达利亚（Darya Dugina）去年8月在莫斯科近郊的炸弹攻击中丧命。上月圣彼得堡一间咖啡馆发生爆炸，造成军事部落客塔塔尔斯基（Vladlen Tatarsky）死亡。

© 2023 AFP