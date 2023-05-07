泰国国会大选展开提前投票

（法新社曼谷7日电） 泰国民众今天在烈日下排队进入设在各地寺庙、购物中心和学校的投票所，提前投下14日国会大选的选票。 泰国国会众议院选举将于14日登场，全国有超过200万泰国人登记提前投票。

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帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在2014年的军事政变后成为总理，2019年国会大选后，帕拉育透过公民力量党（Palang Pracharath）、民主党（Democrat）和泰自豪党（Bhumjaithai）等组成的执政联盟所推举，经由选举续任总理。

民调显示，选民较支持为泰党（Pheu Thai）和更激进的前进党（Move Forward），帕拉育民调持续落后。

但由于现行选举制度对军方支持的政党极度有利，挑战者必须取得压倒性胜利才有希望筹组下一届政府。

28岁的购物中心员工斯苏达（Srisuda Wongsa-ad）在投票后表示：「我希望这次选举能让国家变得更好。」

首都曼谷的气温持续飙升，预计今天稍后将来到摄氏39度，但人群相当踊跃，繁忙的投票所周围交通拥挤。 首次投票的曼谷20岁市民帕萨维（Pasawee Sriarunothai）表示：「我非常兴奋。我决定根据政党的政见投票，希望这次选举能带给国家更美好的未来。」

投票所将于下午5时（台北时间下午6时）关闭，当局预计会有大批选民提前投票。

警方昨天告诉媒体，将在曼谷部署约3000名维安人员。

© 2023 AFP