越南创高温纪录 中北部测得摄氏44.1度

（法新社河内7日电） 越南中北部气象站昨天下午测得摄氏44.1度的高温，打破2019年创下的高温纪录。

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南亚4月大部分时间处于热浪之中，越南 邻国气温也写下新高纪录。

越南气候从北到南各有不同，但整个国家现正进入最炎热的夏季。

越南国家水文气象预报中心（National Center for Hydro-Meteorological Forecasting, NCHMF）表示，昨天下午在中北部清化省回春（Hoi Xuan）室内观测站测得创纪录的摄氏44.1度高温。

这个数字打破了2019年4月20日在中部河静省香溪县创下的摄氏43.4度的纪录。

气候变化专家阮玉辉（Nguyen Ngoc Huy，音译）在首都河内向法新社表示，「在气候变迁和全球暖化的情况下，这是一个令人担忧的纪录」。 他表示，「我相信这个纪录还会重演许多次」。

「它确认了极端气候模型的真实性。」

科学家表示，全球暖化正让恶劣天气更形恶化，联合国的「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）在最近一份报告中警告，「全球暖化的逐次升温将会加剧多重和并发的危害。」

© 2023 AFP