加拿大西部野火燎原 亚伯达省紧急状态3万人撤离

（法新社蒙特娄7日电） 加拿大西部野火蔓延，持续延烧的火场超过100多处，亚伯达省（Alberta）昨天进入紧急状态后，当局今天要求更多居民撤离。

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亚伯达省20多处火场火势尚未获得控制，约3万人接获撤离通知。

省长史密斯（Danielle Smith）称这种情况「前所未见」，昨天宣布进入紧急状态。

亚伯达省是世界上最大产油区之一，史密斯表示，该省今年春天炎热干燥，只需星星火种就会引发可怕的野火。

亚伯达省野火机构发言人塔克（Christie Tucker）表示，南部今天降下零星阵雨，消防员才得以接近先前因「极端野火」而无法进入的地区，但北部状况还是非常困难。

「我们优先要对付的一直都是威胁社区或人命的野火。」

亚伯达省紧急事务管理局（Alberta Emergency Management Agency）局长布莱尔（Colin Blair）表示，由于持续有黑烟弥漫且火势不断，难以评估部分地区的财产损失。

在亚伯达省北部的福克斯湖（Fox Lake），一场大火烧毁20栋房屋、一间商店和一所警察局，部分居民得搭船或直升机撤离。

邻近的卑诗省（British Columbia）两场野火失控，迫使人们离开家园。当局警告，在强风助长下，未来几天火势预料将更加不可收拾。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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