因亵渎可兰经和侮辱先知遭定罪 伊朗处决2男子

（法新社德黑兰8日电） 伊朗司法部门今天表示，已处决两名因亵渎可兰经和侮辱先知穆罕默德（Prophet Mohammad）被判死刑的男子。

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根据伊朗司法部门新闻网站米桑线上（Mizan Online），札瑞（Sadrollah Fazeli Zarei）和梅赫达德（Youssef Mehrdad）在早上被处绞刑，他们先前因「侮辱先知穆罕默德和…烧毁可兰经」而被定罪。

米桑线上补充道，2021年3月，其中一名被告据称承认在其社群媒体帐号上承认犯下侮辱行为。

这样的供词时常被伊朗以外的人权组织谴责出自「被迫」，认为这些供词往往是在胁迫之下取得。

根据国际特赦组织（Amnesty International）和其他人权团体的说法，伊朗每年处决的人数仅次于中国。

两个人权组织4月表示，伊朗在2022年绞死的人数较前一年增加了75%。

总部位于挪威的「伊朗人权」（Iran Human Rights, IHR）与巴黎的「共同反死刑组织」（Ensemble Contre la Peine de Mort, ECPM）在一份联合报告中指出，伊朗去年至少有582人遭处决，这是自2015年以来的最高数字，远高于2021年的333人。

© 2023 AFP