因校园9死枪案饱受压力 塞尔维亚教育部长辞职

（法新社塞尔维亚首都贝尔格勒7日电） 一名13岁男童在校园开枪，导致8名学生和1位校警丧命，案发4天后，塞尔维亚教育部长鲁齐（Branko Ruzic）今天在压力下辞职。

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鲁齐在一封寄至塞尔维亚总理布纳比奇（Ana Brnabic）的公开信中，向这起震惊塞国的「灾难性悲剧」罹难者家属表达哀悼之意。

鲁齐在他转贴在社群网站推特（Twitter）的信中说：「身为一个负责任、守规矩，且过去始终专业履行公务的人，我求去心意已决，将不再在塞尔维亚政府中担任教育部长一职。」

47岁的鲁齐最初把4天前的这场史无前例屠杀事件，归咎于网路、电玩和「西方价值观」。

反对派各党和人权团体旋即呼吁部长辞职；数以千计的民众也在事件隔天在教育部前聚集，提出相同诉求。

这起校园枪击案发生后不到48小时，塞尔维亚又发生另一场大规模枪击事件。一名21岁的犯嫌在首都贝尔格勒（Belgrade）附近的村庄开枪夺走8条性命。

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）承诺展开一个大规模缴械计画；警方则矢言会部署警员在校园附近巡逻。

根据「小型武器调查」（Small Arms Survey）的资料，塞尔维亚是全球拥枪率最高的国家之一，每100名平民有超过39支的枪。

© 2023 AFP