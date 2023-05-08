女选手赛跑未戴头巾惹议 伊朗田径协会主席下台

（法新社德黑兰7日电） 伊朗正加强执行女性佩戴头巾规定，官方媒体报导，因为一项长跑比赛的女性选手未按强制规定佩戴头巾，伊朗田径协会主席希亚米今天辞职。

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国营伊朗通讯社（IRNA）报导：「在南部城市希拉兹（Shiraz）举办的这项长跑比赛引发争议，希亚米（Hashem Siami）因而辞职。」

1979年伊斯兰革命后不久，当局开始强制女性佩戴头巾。根据伊朗媒体发布的5日比赛照片，一些女性选手跑步时没有佩戴头巾。

当地检方今天在声明中说，这场公共活动的主办者也被传唤提出「解释」。

希亚米告诉伊朗通讯社，他没有参与组织这项比赛，未佩戴头巾的运动员也不属于伊朗田径协会。

为了更严格执行女性在公共场合戴头巾的规定，伊朗当局在4月宣布新的警方行动。

伊朗库德族22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）去年因违反严格着装规定，被道德警察羁押期间于9月16日死亡，引发抗议浪潮，其后伊朗反抗着装规定的妇女人数不断增加。

根据伊朗媒体报导，德黑兰当局上周至少对4名公开露面时未佩戴头巾的演员展开法办程序。

伊朗当局4月中旬表示，全国150多家商业机构因员工涉嫌违反着装要求而被关闭。

去年6月，希拉兹警方曾逮捕在一项滑板活动中摘下头巾的女孩与活动主办人。

© 2023 AFP