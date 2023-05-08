成蕾在中国被捕满1000日 澳洲当局呼吁放人

（法新社雪梨8日电） 因涉嫌「泄漏国家机密」在中国被捕的澳洲华裔记者成蕾已经身陷囹圄1000天。澳洲当局今天再度呼吁中国当局释放成蕾，让她与家人团聚。

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47岁的成蕾出生于湖南岳阳，10岁随父母移居澳洲，曾是中国环球电视新闻网（CGTN）英文频道主播，2020年8月因涉嫌「泄漏国家机密」在北京遭拘留；2021年2月被当局依涉嫌「为境外非法提供国家秘密罪」逮捕。2022年3月31日，北京第二中院对成蕾案进行闭门审理，澳洲外交人员未被允许旁听，迄今未看到法院对她的判决。

澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）对成蕾案持续拖延表达「深刻关切」。许多人认为这起案件出于政治动机。

成蕾2020年被捕后一直被拘留在北京，她有两个年幼的孩子住在澳洲。黄英贤说，「尽管与家人分开这么久，但她展现极强的韧性与勇气」。「所有澳洲人都想看到她与孩子团聚。」

成蕾的男友柯益尔（Nick Coyle）写下恳切的陈词，期盼她能获释。

柯益尔在今天刊登于「澳洲人报」（The Australian）的文章中说，「已经过了1000天，我们依旧不知道她为何被捕，为何被以危害国家安全这种刻意模糊的罪名起诉，也不知道她何时能回到我们身边」。

他写道，「在这起案件中，她的两个孩子也已成为不透明中国法律体制的受害者，当时分别只有9岁和11岁」。

成蕾被捕后与外界联系几乎断绝，仅有澳洲使馆领事每个月前往探监。

© 2023 AFP