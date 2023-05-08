泽伦斯基纪念二战胜利日：俄军将像纳粹一样溃败

（法新社基辅8日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天纪念二战欧洲胜利日，誓言俄罗斯军队将在乌克兰战场上溃败，就像纳粹德国在二战中被击败一样。他也提交议案更改乌克兰二战纪念日为今天。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）站在乌克兰二战历史博物馆前发表视频演说：「现代俄罗斯重新带来的所有旧邪恶都将被击败，就像纳粹主义被击败一样。」

他还说：「就像我们当时一起摧毁邪恶力量一样，我们现在也将团结摧毁类似的邪恶力量。」

纳粹德国在1945年5月8日向盟军投降，泽伦斯基选在这个日子的周年纪念日发表录影演说。俄罗斯的胜利日则在5月9日，庆祝前苏联的二战胜利，以往同为前苏联共和国的俄乌两国原本都在9日庆祝胜利日。

泽伦斯基表示已向国会提交法案，提议乌克兰改为5月8日正式纪念二战胜利，5月9日则庆祝欧洲日。此举显示乌克兰进一步疏远莫斯科。

他说，克里姆林宫（Kremlin）要对「侵略和吞并、占领和驱逐」以及「大规模屠杀和虐待」负责。

「所有这一切都将以我们的胜利，乌克兰和自由世界的胜利来回应。」

泽伦斯基发表演说前几小时，乌军宣称击落俄军发射的35架攻击型无人机。这次无人机攻击在基辅造成5人受伤。

乌克兰官员又说，南部地区港市敖德萨（Odessa）有1个仓库遭受空袭，造成3人受伤。

© 2023 AFP