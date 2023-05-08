英国加冕庆祝活动将落幕 号召民众大方送暖

（法新社伦敦8日电） 英国国王查尔斯三世的加冕庆祝活动即将落幕，英王今天休假一天，王储威廉王子会出席一场训练幼犬的慈善活动，英国大众则被号召响应「大方送暖」，致敬热爱慈善的查尔斯三世。

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经过6日在西敏寺的加冕仪式、昨天的加冕音乐会与街头派对，英国今天号召大众参加由超过1500个慈善团体发起的志工响应活动「大方送暖」（The Big Help Out），替庆祝活动划下句点。

查尔斯三世今天不会出现在大众面前；威廉王子则会参加一场由导盲犬训练中心举办的幼犬训练课，这也是志工响应活动之一。

白金汉宫表示，「全英国全力响应『大方送暖』活动…（国王和王后）将不会亲自出席任何一场活动」。

温莎城堡（Windsor Castle）昨晚举行一场约2万人出席的加冕音乐会，表演阵容星光熠熠，包括老牌歌星莱诺李奇（Lionel Richie）、美国歌坛流行天后凯蒂佩芮（Katy Perry）、义大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）、皇家芭蕾舞团（Royal Ballet）等，查尔斯三世是特邀嘉宾，和王后卡蜜拉一起在王室包厢观看演出。

威廉王子（Prince William）在音乐会上讲话时表示：「正如我祖母在加冕时所说的，加冕典礼是我们对未来希望的宣言。我知道她就在天上，深情地注视着我们，她会是一位非常骄傲的母亲。」

© 2023 AFP