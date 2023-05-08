英王查尔斯三世加冕 雪梨歌剧院没点灯爆争议

（法新社雪梨8日电） 澳洲新南威尔斯州州长闵斯决定不在雪梨歌剧院点灯纪念英国国王查尔斯三世（King Charles III）加冕典礼，在澳洲引发争议。

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雪梨歌剧院（Sydney Opera House）的帆船造型屋顶曾在世界骄傲日（WorldPride）、俄罗斯入侵乌克兰一周年和英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世等重要时刻点灯。

但英国6日举行加冕典礼时，这座具有50年历史的标志性建筑却一片漆黑。

新南威尔斯州州长闵斯（Chris Minns）表示，他已经取消前任州长为澳洲国家元首查尔斯点灯的计画。

闵斯今天接受电台访问时说：「我想（将点灯）保留给澳洲和澳洲人，以及为国家牺牲和英雄主义的时刻，或者在雪梨举行的重要国际活动。」

闵斯说，雪梨歌剧院的帆船造型屋顶去年点亮70次，高于10年前的23次，每次点灯估计费用为8万到10万澳元（新台币166万到207万元）。

闵斯表示，民众可以在很多地方纪念加冕典礼，包括在电视上。他说：「活动不是在雪梨举行，而是在伦敦举行。当然，我尊重新国王，但我得小心在何时和何处可以花纳税人钱。」

© 2023 AFP