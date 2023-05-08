马克宏7月赴德国是访问

（法新社柏林8日电） 法国与德国今天宣布，法国总统7月将前往德国进行国是访问，为23年来首见。值此之际，两国关系正因能源政策和中国等多项议题而持续紧绷。

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法国总统马克宏（Emmanuel Macron）7月2日至4日将应德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）之邀造访德国，「藉此在艾里赛条约（Elysee Treaty，又称德法合作条约）60周年时，向两国的亲密邦谊致敬」。

德国总统办公室表示，这将是23年来首度有法国总统赴德国进行国是访问。

马克宏将造访「德国数个地区」，以「凸显双方政府和公民的独特关系，尤其是德法青年之间的关系」。

柏林政府还说，这次特别活动象徵两国数十年的邦谊展开新篇章，以及史坦麦尔与马克宏之间的个人关系紧密。

马克宏办公室宣布，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）本周将前往法国巴黎安排访问事宜，明天会跟法国外长会面，并于10日参加在法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）的内阁会议。

马克宏6月6日也将前往柏林附近的波茨坦（Potsdam）与德国总理萧兹（Olaf Scholz）会面，筹备接下来的一系列活动，包括一项新全球金融协定的会议、6月底的欧盟峰会、7月的北大西洋公约组织（NATO）峰会等。

法国总统府也宣布，两国政府将于秋天召开会议，以促进「两国间更紧密合作」。

德法外交活动增多之际，正值两国政府在多项议题上产生摩擦，包括核能、欧盟的稳定暨成长公约改革案，以及重要国防采购计画等。现在德国逐步淘汰核能，法国则加强兴建反应炉。

马克宏上个月访问中国后曾引发争议，因为他说欧洲不应沦为华府或北京的附庸，或是被卷入台海冲突。

德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）批评马克宏的说法「令人遗憾」，表示「我们从未处于沦为或身为美国附庸的危险之中」。

北京今早另宣布，中国外交部长秦刚本周将访问德国、法国和挪威。

© 2023 AFP