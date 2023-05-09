佛州限制中国人买地 州长迪尚特签署法案

（法新社迈阿密8日电） 美国佛罗里达州长迪尚特今天签署多项法案，目的在遏制北京日益增长的影响力，包括限制中国人在佛州购买房地产，以及收紧对短影音分享应用程式（App）TikTok的应用。

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这些是一套立法的部分措施，除了上述限制，还禁止在中国习近平政权相关的伺服器上储存敏感资料，并针对中国在公共教育方面的影响等。

迪尚特（Ron DeSantis）说：「佛罗里达州正在采取行动，对抗美国最大的地缘政治威胁－中国共产党。」

44岁的迪尚特寻求建立作为全球政治家的信誉，还签署了针对7个「受关注国家」中国、古巴、伊朗、北韩、俄罗斯、叙利亚和委内瑞拉的措施。

居住在中国的投资人现在不得在佛州任何地方拥有任何类型的财产，包括房屋，除非他们是美国公民或永久居民。

来自其他6国的外国人不能在这个「阳光之州」的任何地方购买农地，也不能购买军事基地或关键基础建设（如机场或发电站）20英里范围内的房地产。

第2项法案则扩充去年一项行政命令，禁止在政府分发的设备中使用中国拥有的TikTok。去年9月签署的那项行政命令，建立了被认为存在安全风险、被禁用的社群媒体App名单。

迪尚特另签署第3项法案，禁止公立院校收受来自中国等「受关注外国」大学的礼物，或和他们达成协议。

© 2023 AFP