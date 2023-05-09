俄佣兵首脑批政府无能 控俄军临阵脱逃

（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）首脑普里格津今天指控，俄军一个单位逃离乌克兰东部巴赫姆特附近的阵地，还痛骂俄国政府没有能力捍卫国家。

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普里格津（Yevgeny Prigozhin）的影响力已随莫斯科入侵乌克兰而大幅提升。近日他释出一系列影片，严厉批评俄国的军事领导阶层。

普里格津说：「国防部麾下一个单位今天逃离我方一个侧翼阵地…使前方暴露于险境。」

普里格津已扬言，若未能获得亟需的弹药，负责打头阵的瓦格纳战士将在5月10日撤出巴赫姆特（Bakhmut）。

普里格津还说，士兵临阵脱逃是因为俄国军事指挥官们很「愚蠢」，下达「犯罪命令」，「军人不该因为领导阶层的绝对的愚蠢而牺牲」。

普里格津释出上述影片之际，正值俄罗斯的「胜利日」（Victory Day），也就是莫斯科庆祝苏联在二战打赢纳粹德国的日子。

普里格津对俄军发动空前炮轰，指控莫斯科的高阶将领企图「欺骗」总统蒲亭（Vladimir Putin）关于乌克兰的战况。

他表示，如果一切任务都是透过欺骗总司令蒲亭的方式来执行，那蒲亭或不满打输战争的俄国人民终将惩罚这些人。

在乌军准备发动春季反攻之际，现年61岁的普里格津今天也质疑克宫保卫国家的能力，并称乌克兰「成功」袭击俄国边境地区。他在影片中厉声批评：「为什么这个政府没有能力捍卫国家？」

普里格津公布影片的同时，莫斯科正在红场（Red Square）举行盛大的胜利日阅兵，并透过电视在全国播出。

普里格津反讥，乌克兰筹备中的攻势「在地面而不是在电视上」，「目前为止在我国，大家都认为一切必须在电视上搞定」。

俄国媒体几乎全天候播报俄军攻击情况，且还会以绝对正面的角度来美化俄军的表现。

© 2023 AFP