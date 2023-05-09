俄国庆祝胜利日 蒲亭将在严密维安下于红场阅兵

（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯今天将盛大庆祝「胜利日」。俄国在乌克兰战场上失利，与西方国家的对立仍未解决，国内又面临无人机攻击的忧患，但仍有多名前苏联加盟共和国的领袖将出席庆典。

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「胜利日」（Victory Day）是纪念苏联在第二次世界大战战胜德国纳粹的日子。

庆典将由俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）亲自主持，莫斯科的红场（Red Square）将举行阅兵；由于近期出现一连串无人机攻击，现场维安严密。

这波无人机攻击标的包括克里姆林宫，俄国政府认为是乌克兰所为，但遭乌方否认。

对克里姆林宫来说，好消息是至少有6个过去曾是苏联加盟共和国国家的领袖预定出席阅兵式，包括亚美尼亚总理和哈萨克总统。蒲亭将在加强维安的红场向数以千计军人发表演说。

然而，俄罗斯自去年2月底入侵乌克兰，14个月来战果乏善可陈，非但攻不下乌东城市巴赫姆特（Bakhmut），军方高层还因这场冲突而分裂，乌克兰也正准备反攻。

政治分析师杜布诺夫（Arkady Dubnov）说，「多年来第一次」，将有一群曾是苏联加盟共和国国家的领袖在胜利日阅兵仪式上与蒲亭作伴。

杜布诺夫说：「虽然俄罗斯自2022年2月24日（入侵乌克兰）之后，国际地位一落千丈，但在某种程度上仍是一个前帝国中枢，一举一动都不可忽视。」

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说，已采取「所有必要措施」来确保各国领袖安全。

俄罗斯近期发生一连串事件，包括导致火车出轨的爆炸案、火灾、无人机攻击克里姆林宫、造成亲政府作家普里平（Zakhar Prilepin）受伤的汽车炸弹袭击等。

已有20多个城镇基于安全考量，取消各自举行阅兵的计画。

但克里姆林宫表示，红场阅兵将照常举行。对于蒲亭政权的正当性来说，这次阅兵至关重要。他自2000年掌权以来，一直提倡举办与战胜纳粹有关的爱国仪式，藉以激发爱国心，并提升他身为苏联强权继承人的地位。

克里姆林宫也利用苏联战胜纳粹的记忆来替入侵乌克兰找理由，自称是在乌克兰打击西方国家支持的「法西斯主义者」。

不过，俄罗斯当局原本要举办所谓「不死军团」游行，让民众带着二战老兵或阵亡家人的照片上街，最终决定取消。官员说，是基于安全考量取消活动；但批评人士认为，这是为了避免许多俄国人带着死于乌克兰战争的亲友照片，凸显俄军损失有多惨重。

俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）在阅兵式登场前发布数支影片，责怪国防部长萧依古（Sergei Shoigu）和参谋总长吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）在内讧中扣着弹药不给。

另一方面，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天与欧洲共同纪念二战终结，他矢言俄军必败，就像纳粹德国于1945年被击溃。

乌克兰多年来和俄罗斯及其他前苏联加盟共和国一样于5月9日纪念二战胜利，但泽伦斯基说，他已向国会提案，希望改在5月8日纪念这段历史，与欧洲国家同步。

他还说，乌克兰将另于5月9日纪念「欧洲日」（Europe Day），即提倡欧陆和平团结的日子。

欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天将造访乌克兰首都基辅，与泽伦斯基会谈。

© 2023 AFP