全球最大橄榄油生产国 西班牙遭逢干旱恐再欠收

（法新社马德里9日电） 西班牙面临持续干旱和飙升气温，令人忧心今年恐再发生橄榄欠收「灾难」，西班牙是全球最大橄榄油生产国，2022年橄榄油生产已遭遇非常艰困的一年。

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法新社报导，西班牙南部橄榄油产业重镇安达鲁西亚（Andalusia）的小农工会（UPA）秘书长卡诺（Cristobal Cano）忧心：「自1月份以来几乎没有下过雨。土地非常干燥。」

卡诺警告：「若未来几周内没有发生根本性变化，这将会是一场灾难。」

根据西班牙国家气象局（AEMET），西班牙各地自去年10月1日以来的累积雨量较正常值低了25%，而安达鲁西亚多数地区更是低了50%，当地水库水量落在25%。

4月底，情况持续恶化，早临的热浪带来异常高温，西班牙南部气温达到摄氏38.8度。

西班牙橄榄油生产暨出口商协会（Asoliva）会长皮寇（Rafael Pico）忧心，橄榄花将会枯萎。他表示：「这发生在橄榄树的开花期间。若没有花朵，就没有果实。若没有果实，就没有橄榄油。」

西班牙每年通常供应全球50%的橄榄油，出口价值近33亿美元。对于西班牙而言，今年情况恐比先前还令人担忧。

© 2023 AFP