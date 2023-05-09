加拿大与中国多年外交龃龉 源自孟晚舟事件

（法新社北京9日电） 加拿大8日下令驱逐曾试图恐吓加国议员的中国外交官赵巍，中国随即以牙还牙，要求加国驻上海总领馆的一名外交官限期离境。这也成为渥太华和北京争端的最新一起事件。

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法新社报导，两国关系恶化的开端，可追溯到5年前。

●加拿大逮捕孟晚舟

中加关系于2018年12月开始恶化。当时加拿大警方应美国政府司法互助要求，逮捕在温哥华转机的华为公司财务长孟晚舟。她遭控藉由误导华为和出售伊朗电信设备子公司星通（Skycom）间关系，来诈欺汇丰银行（HSBC）和其他银行。孟晚舟也是这间中国电信巨擘创办人任正非的女儿。

在努力避免被引渡至美国期间，现任华为轮值董事长的孟晚舟被软禁在温哥华近3年。

●中国逮捕康明凯和史佩弗

孟晚舟被捕数天后，中国拘留加国前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Kovrig），以作为报复。

北京被控利用这2人进行「人质外交」，以迫使渥太华释放孟晚舟。

在与美国检方达成协议后，孟晚舟于2021年9月获准返回中国。

上述协议宣布数小时后，被拘留了1000多天的康明凯和史佩弗被也被送上回家的飞机。

2022年12月，美国司法部撤销对孟晚舟的所有指控。

●维吾尔人种族灭绝指控

针对中国涉嫌侵犯人权的行为，加国的批评越来越直言不讳，这也导致两国关系持续恶化。

2021年2月，加拿大国会议员以压倒性票数支持谴责北京对待新疆维吾尔人之举构成「种族灭绝」的动议。

由于加国保守党国会议员庄文浩（Michael Chong）领头发起上述动议，据称中国情报机构计划制裁他和他在香港的亲戚。

今年2月，加拿大国会又一致通过一项不具约束力的提案，以接纳1万名逃离中国、但如今面临遣返压力的维族难民。

●科技战

两国也在科技领域贸易上针锋相对，加国采取行动，限制中国公司进入其通讯基础设施相关产业。

去年5月，渥太华表示，基于对国家安全的担忧，将禁止华为参与加国的5G网路建设，中国电信公司中兴通讯（ZTE）也被纳入黑名单。

北京则批评，上述限制是「以毫无根据的安全风险为理由，没有任何确凿证据」。

今年2月，加国效仿美国和欧盟执行委员会（European Commission），禁止在所有政府设备上使用中国影片分享应用程式TikTok。

●习近平公开训斥杜鲁道

去年11月，在印尼�Q里岛的20国集团（G20）峰会上，双方的敌意再度充分展示。

当时中国国家主席习近平在镜头前训斥加国总理杜鲁道（Justin Trudeau），对杜鲁道将两人稍早前的私下谈话内容向加国媒体透露表达不满，指此举「不合适」。

杜鲁道虽以「加拿大信奉自由、公开和坦诚的对话」回应，但习近平却面露不耐，并强调要「创造条件」，随即离去。

不久后，这段画面迅速在推特（Twitter）上流传，并被全球各大媒体广为报导。

此前，杜鲁道向习近平提出中国「干涉」加国公民行为以及北京涉嫌干预加国民主和司法事务的问题。 ●北京遭控干预加国选举

今年3月，杜鲁道任命前总督强斯敦（David Johnston）出任特别调查员，以调查中国涉嫌干预近两次联邦选举的指控；北京则否认上述指控。

加国「环球邮报」（Globe and Mail）2月援引消息人士说法报导，中国努力击败被认为对北京不友善的保守派政客。

该报后来还称，渥太华对中国干涉加国事务之举视而不见。

该报援引机密文件和一位匿名安全消息人士说法称，中国情报部门计划以庄文浩议员和他在香港的家人为目标，以达到「杀鸡儆猴」的效果。

昨天，因中国领事官员赵巍参与威胁庄文浩及其亲人，加国宣布驱逐赵巍。中方今天决定采取对等反制措施，将加拿大驻上海总领馆领事甄逸慧列为「不受欢迎的人」，并要求其5月13日前离境。

© 2023 AFP