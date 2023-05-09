朝野协商举债上限 叶伦：总统与共和党仍存分歧

（法新社华盛顿8日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示，总统拜登与共和党领导人在决定提高债务上限的立场上，存在「重大分歧」。

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拜登预定9日在白宫会见联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）和参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell），国会中民主党高层也将在场。在朝野协商前一天，叶伦作上述表示。

共和党人要求只有大幅削减开支，才能提高当前31.4兆美元的债务上限，但拜登拒绝同意如此削减支出，双方坚持下可能引发美国破天荒债务违约的疑虑 。

叶伦今天表示：「显然，总统和共和党之间存在很大的分歧。」

叶伦坦承双方有必要共同讨论财政政策与支出，且须相互妥协，但她说，总统不愿意「有人用枪指着美国人民的脑袋、威胁美国经济」的情况下来做这件事。

她表示：「国会提高债务上限非常重要，这样我们就不会债务违约。」又说债务违约可能导致「金融混乱」。

叶伦被问到若政府没钱支付所有债务时，将如何对财政部的资源排列优先顺序，叶伦说：「没有好的选项；每个选项都很糟糕。」

她也权衡银行体系所处压力表示，最近虽有4家区域性银行倒闭而出现动荡，不过银行系统的资金仍然充裕。

她也坚定表示，在劳动市场依旧强劲时，仍会有降低通膨的一条路。 （译者：纪锦玲）

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