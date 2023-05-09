油价走弱 沙乌地阿美Q1净利年减19.25%

（法新社利雅德9日电） 石油巨擘沙乌地阿美石油公司今天公布，第1季净利为319亿美元（约新台币9803亿元），受到原油价格走弱影响，比去年同期下滑19.25%。

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这项业绩低于2022年同期公布的净利395亿美元，当时俄罗斯全面入侵乌克兰造成油价飙升。

沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）首季净利超过全球5大石油公司公布首季利润总和405亿美元的3/4，5大石油公司包括英国的英国石油公司（BP）和荷兰皇家壳牌集团（Shell）、美国的埃克森美孚公司（ExxonMobil）和雪佛龙公司（Chevron）、法国的道达尔能源集团（TotalEnergies）。

沙乌地阿美石油公司总裁兼执行长纳瑟（Amin H. Nasser）在声明中说：「业绩反映沙乌地阿美石油公司持续的高度可靠性，对成本的关注以及我们回应市场状况的能力，因为我们产生强劲的现金流，并进一步加强资产负债表。」

纳瑟说：「我们正...推进我们的产能扩张，我们的长期展望维持不变。」

阿美石油公司是沙乌地阿拉伯经济的珍宝，也是王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）雄心勃勃的经济和社会改革计画「沙乌地愿景2030」（Saudi Vision 2030）的主要财源。

阿美石油公司去年获利来到创新高的1611亿美元，使沙乌地阿拉伯实现近10年来首次年度预算盈余。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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